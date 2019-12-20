Противники земельной реформы на Украине перекрыли дороги в Виннице и Одесской области

Киев, 20 декабря. Протесты против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине перекинулись из столицы в регионы страны. Аграрии в Виннице и Одесской области вышли на массовые акции и перекрыли дороги.

В Одесской области протестующие перекрыли движение транспорта на подъезде к КПП «Кучурган» на границе с Молдавией. Сообщается, что участники акции пропускают только пять машин за полчаса.

В Виннице аграрии вышли на акцию, также перекрыв дорогу. На митинге дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Ожидается, что 20 декабря протестный митинг пройдет в Ровенской области.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о протестах против земельной реформы, которые идут уже несколько дней в Киеве. 19 декабря митингующие перекрыли улицу Крещатик в самом центре украинской столицы, а 18-го числа между ними и правоохранителями произошли стычки.

Напомним, большинство в украинском парламенте проголосовало за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Запрет действовал на протяжении 18 лет.

В соответствии с законопроектом, собственниками земель могут стать только физические и юридические лица с Украины, муниципалитеты и государство. При этом иностранцы и лица без гражданства будут обязаны продать свои участки в течение года.

Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков. Помимо этого, будет введен временный мораторий на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.