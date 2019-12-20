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Путин отметил профессионализм работников, восстановивших паромное сообщение Крым — Кавказ

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Путин отметил профессионализм работников, восстановивших паромное сообщение Крым — Кавказ

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 15-летием АО «АнРуссТранс» — компанию, восстановившую регулярное прямое железнодорожное паромное сообщение Крым – Кавказ. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что Керченская паромная переправа на протяжении многих лет являлась кратчайшим транспортным коридором, связывающим Крым с материковой частью России. По словам Путина, в начале XXI века возникла необходимость в модернизации паромного сообщения.

«Перед компанией были поставлены масштабные, востребованные временем задачи. Благодаря вашему профессионализму, компетентности, ответственному отношению к делу все они были успешно выполнены: в самые короткие сроки восстановлены железнодорожные паромы, создана современная портовая инфраструктура», — написал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что до введения в эксплуатацию Крымского моста железнодорожное паромное сообщение успешно достигало необходимых целей. По словам Путина, работники флота и береговых подразделений внесли серьезный вклад в социально-экономическое развитие российского юга, обеспечив бесперебойную перевозку людей между портами Крыма и Кавказа.

Источник: Пресс-служба Кремля
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