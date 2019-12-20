Названы самые популярные в 2019 году российские актеры

Москва, 20 декабря. Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года по версии онлайн-сервиса «Кино Mail.ru». Среди актрис первая строчка списка досталась Дарье Мороз.

В 2019 году на экраны кинотеатров вышел ряд фильмов с участием Петрова: «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна». Также актер снялся в сериале «Гоголь». Вторую строчку рейтинга самых популярных российских актеров занял звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный. Третье место досталось Сергею Бурунову, сыгравшему в фильмах «Мылодрама» и «Полицейский с Рублевки». В топ-5 также вошли Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Дарья Мороз, занявшую первую строчку списка среди актрис, снялась в сериалах «Содержанки» и «Триада». Второе место в рейтинге заняла Светлана Ходченкова. В топ-5 также вошли Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.

Как отмечает «Экономика сегодня», места распределялись по количеству посещений страниц артистов на сайте «Кино Mail.ru».

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