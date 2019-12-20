В ЛНР опровергли информацию о недопуске юных луганчан к соревнованиям в России

Луганск, 20 декабря. В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР назвали несоответствующей действительности информацию о недопуске юных спортсменов к открытому первенству Смоленской области по легкой атлетике. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Telegram-канал WarGonzo, который ведет известный военный корреспондент Семен Пегов, распространил сообщение о том, что из-за поступившей в последний момент команды из Министерства спорта РФ юные спортсмены из ЛНР не были допущены к соревнованиям по легкой атлетики, которые прошли 14-15 декабря в Смоленской области.

«В ответ на ваш запрос о комментарии по пребыванию луганских легкоатлетов в соревнованиях в Смоленске министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР сообщает, что информация, распространенная в ряде сетевых источников, не соответствует действительности» — сообщил ФАН представитель сектора по связям с общественностью МКСМ ЛНР.

Обращает на себя внимание то, что накануне, 18 декабря, в министерстве спорта РФ также опровергли сообщение WarGonzo.

«Дело в том, что по единому календарному плану Минспорта России последние три месяца и до конца года никаких соревнований по легкой атлетике в Смоленске не проводилось и не планируется. И естественно, что от нас не исходило никаких подобных директив. Мы вообще такими вещами не распоряжаемся. Единственное, что мы можем подсказать, то это если соревнование проходит под нашей эгидой, чтоб логотип Минспорта не забыли повесить. А таких распоряжений в принципе не может быть! Поверьте, мы не занимаемся глупостями!» — рассказал ФАН на условиях анонимности источник в Минспорте РФ.

Вместе с тем, по информации WarGonzo, четверо молодых спортсменов из Луганска подали заявки на открытое первенство Смоленской области по легкой атлетике, которое прошло на минувших выходных.