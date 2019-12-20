Американские СМИ назвали новый автомат российского спецназа «бесшумной смертью»

Вашингтон, 20 декабря. Новые автоматы АСМ российского спецназа привели в восторг американское издание The National Interest.

Речь идет о модернизированной штурмовой винтовке со встроенным интегральным глушителем. Автор статьи Марк Епископос отмечает, что в России АСМ окрестили «бесшумной смертью». Новый автомат сменит АС «Вал», пишет «ПолитРоссия».

Помимо нового глушителя, у автомата появится и новая сошка, улучшенная защита от грязи и пыли, расширенные планки Пикатинни и магазин на 30 патронов. Увеличится и срок службы ствола.

Магазин АС изготовлен из прозрачного пластика, и это очень удобно, потому что позволяет визуализировать расход боеприпасов. Прототипы таких магазинов были показаны на моделях AK-12 и AK-74M в 2012 году, но о них после этого до мало что было известно, отмечает Епископос.

Журналист также обратил внимание, что предшественник нового АС — «Вал» — отличается практически бесшумная работа и высокая бронебойная способность. Достичь этого удалось благодаря использованию тяжелого дозвукового патрона 9x39 мм.

«Сегодня никакого идеального западного эквивалента этому советскому патрону нет», — подчеркнул обозреватель NI.

При этом он отметил, что у бесшумности есть и ряд недостатков. В частности, из-за дозвуковой скорости пули ее максимальная эффективная дальность ограничивается 400 метрами. Но это, по мнению Епископоса, не мешает АС «Вал» эффективно использоваться теми подразделениями, которые делают ставку на бесшумные операции — это и разведывательные миссии в тылу врага, действия в ночное время суток, «хирургические операции в городах».