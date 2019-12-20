Онищенко оценил, как Путин «без забрала» отвечал на самые острые вопросы

Юбилейная, 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина остается в центре внимания политиков и экспертов. Своими размышлениями по итогам подведения президентом итогов года с Федеральным агентством новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Без забрала. Колонка Геннадия Онищенко

Хочу поделиться впечатлениями от большой пресс-конференции нашего президента, которую я очень внимательно смотрел и слушал. Сразу отмечу, по его ответам видно, какая большая разносторонняя работа была проведена нашим руководством и лично президентом за последний год.

Я обратил внимание на огромный интерес главы нашего государства ко всем проблемам страны. Мы видим его высочайшую активность не только на уровне управления государством, но и во всей подготовительной работе — встречах, обсуждениях и так далее.

Все это нашло отражение во время пресс-конференции, когда наш президент смело, как говорится, «без забрала» отвечал на самые резкие, неприятные и, казалось бы, проигрышные для него вопросы. Это выглядело, на мой взгляд, очень красиво: никакой натянутости, никакой рутины, хотя мы понимаем, что некоторые вопросы являются более или менее постоянными, поскольку круг проблем в общем-то остается. На все актуальные вопросы президент дал подробные и достаточно исчерпывающие ответы.

Меня как врача очень порадовали вопросы, касающиеся отечественной медицины, в которой, как мы с вами знаем, есть немало проблем. И меня удовлетворили ответы главы государства, глубоко разбирающие системные вопросы нашего здравоохранения, в том числе при оказании помощи детям. Меня порадовало внимание президента к кампании, которая в связи с этим идет в СМИ, это касается лекарств, современных методик лечения и так далее.

В ответах нашего лидера прослеживалась незаданность вопросов, без сомнения, их для него заранее никто не согласовывал.

Отмечу вопрос моего давнего знакомого — корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова. Отвечая на него, президент раскрыл свое видение многих важных проблем, для меня это было очень интересно.

За почти 4,5-часовой марафон ответов главы государства на самые острые вопросы интерес не спадал ни на минуту, а к концу пресс-конференции, на мой взгляд, даже увеличился. Все это говорит о настрое и президента, и общества на серьезную работу.

Что касается внешнеполитического аспекта, то меня порадовал взвешенный продуманный вопрос японского корреспондента и ответ нашего президента, призвавшего к разностороннему всеобъемлющему международному сотрудничеству. Как мы увидели, зарубежные СМИ высоко оценили степень открытости руководства России. Это особенно важно на фоне антироссийской вакханалии, которая развернута в США, в Великобритании, которая таким способом пытается отвлечь народ от Brexit, на фоне всех этих опереточных ужимок стагнирующей Европы.

Сегодня мировое сообщество ожидает от России конструктивного сотрудничества, разумного сдерживания, и я нахожусь под большим впечатлением от того, насколько убедительно наш президент сумел это донести до общественности. Мы вышли на новый уровень, когда с политическим руководством нашей страны связаны все важнейшие вопросы не только внутренней, но и международной политики.

Подводя итоги юбилейной пресс-конференции, отмечу следующее. Нам стоит очень хорошо подумать о роли нашей страны в мире, о начинаниях, которые нам нужно продолжить. Нам пора мыслить глобальными категориями — ведь сегодня с Россией, с ее нынешним политическим руководством даже народы недружественных нам стран связывают надежды на глобальную стабильность в мире.

P.S.

К сожалению, вынужден добавить небольшой постскриптум. На фоне глобальных тем, которые мы с вами обсуждаем, мелко и недостойно выглядит кампания, в преддверии Нового года развернутая нашим винным бизнесом, который, увы, привык заниматься не полноценным виноделием, а только розливом завезенного из-за рубежа сырья, часто представляющего из себя виноматериалы непонятного происхождения и качества.

Сегодня нас пытаются испугать разговорами о том, что из-за принятого Госдумой закона у нас дескать не останется своего шампанского. Сразу скажу, отечественного шампанского у нас и так практически нет. Настоящее шампанское производят в провинции Шампань во Франции. А российским шампанским достойно называться только игристое вино, произведенное в Крыму, в Абрау-Дюрсо. Принятый Госдумой закон о виноделии как раз и вводит понятие российского шампанского, чтобы его можно было отличить его от подделок.