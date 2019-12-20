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Онищенко оценил, как Путин «без забрала» отвечал на самые острые вопросы

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Онищенко оценил, как Путин «без забрала» отвечал на самые острые вопросы

Юбилейная, 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина остается в центре внимания политиков и экспертов. Своими размышлениями по итогам подведения президентом итогов года с Федеральным агентством новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Без забрала. Колонка Геннадия Онищенко

Хочу поделиться впечатлениями от большой пресс-конференции нашего президента, которую я очень внимательно смотрел и слушал. Сразу отмечу, по его ответам видно, какая большая разносторонняя работа была проведена нашим руководством и лично президентом за последний год.

Я обратил внимание на огромный интерес главы нашего государства ко всем проблемам страны. Мы видим его высочайшую активность не только на уровне управления государством, но и во всей подготовительной работе — встречах, обсуждениях и так далее.

Все это нашло отражение во время пресс-конференции, когда наш президент смело, как говорится, «без забрала» отвечал на самые резкие, неприятные и, казалось бы, проигрышные для него вопросы. Это выглядело, на мой взгляд, очень красиво: никакой натянутости, никакой рутины, хотя мы понимаем, что некоторые вопросы являются более или менее постоянными, поскольку круг проблем в общем-то остается. На все актуальные вопросы президент дал подробные и достаточно исчерпывающие ответы.

Меня как врача очень порадовали вопросы, касающиеся отечественной медицины, в которой, как мы с вами знаем, есть немало проблем. И меня удовлетворили ответы главы государства, глубоко разбирающие системные вопросы нашего здравоохранения, в том числе при оказании помощи детям. Меня порадовало внимание президента к кампании, которая в связи с этим идет в СМИ, это касается лекарств, современных методик лечения и так далее.

В ответах нашего лидера прослеживалась незаданность вопросов, без сомнения, их для него заранее никто не согласовывал.

Отмечу вопрос моего давнего знакомого — корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова. Отвечая на него, президент раскрыл свое видение многих важных проблем, для меня это было очень интересно.

За почти 4,5-часовой марафон ответов главы государства на самые острые вопросы интерес не спадал ни на минуту, а к концу пресс-конференции, на мой взгляд, даже увеличился. Все это говорит о настрое и президента, и общества на серьезную работу.

Что касается внешнеполитического аспекта, то меня порадовал взвешенный продуманный вопрос японского корреспондента и ответ нашего президента, призвавшего к разностороннему всеобъемлющему международному сотрудничеству. Как мы увидели, зарубежные СМИ высоко оценили степень открытости руководства России. Это особенно важно на фоне антироссийской вакханалии, которая развернута в США, в Великобритании, которая таким способом пытается отвлечь народ от Brexit, на фоне всех этих опереточных ужимок стагнирующей Европы.

Онищенко оценил, как Путин «без забрала» отвечал на самые острые вопросы

Сегодня мировое сообщество ожидает от России конструктивного сотрудничества, разумного сдерживания, и я нахожусь под большим впечатлением от того, насколько убедительно наш президент сумел это донести до общественности. Мы вышли на новый уровень, когда с политическим руководством нашей страны связаны все важнейшие вопросы не только внутренней, но и международной политики.

Подводя итоги юбилейной пресс-конференции, отмечу следующее. Нам стоит очень хорошо подумать о роли нашей страны в мире, о начинаниях, которые нам нужно продолжить. Нам пора мыслить глобальными категориями — ведь сегодня с Россией, с ее нынешним политическим руководством даже народы недружественных нам стран связывают надежды на глобальную стабильность в мире.

Геннадий Онищенко: На фоне глобальных тем, которые мы обсуждаем, мелко и недостойно выглядит кампания, развернутая нашим винным бизнесом

P.S.

К сожалению, вынужден добавить небольшой постскриптум. На фоне глобальных тем, которые мы с вами обсуждаем, мелко и недостойно выглядит кампания, в преддверии Нового года развернутая нашим винным бизнесом, который, увы, привык заниматься не полноценным виноделием, а только розливом завезенного из-за рубежа сырья, часто представляющего из себя виноматериалы непонятного происхождения и качества.

Сегодня нас пытаются испугать разговорами о том, что из-за принятого Госдумой закона у нас дескать не останется своего шампанского. Сразу скажу, отечественного шампанского у нас и так практически нет. Настоящее шампанское производят в провинции Шампань во Франции. А российским шампанским достойно называться только игристое вино, произведенное в Крыму, в Абрау-Дюрсо. Принятый Госдумой закон о виноделии как раз и вводит понятие российского шампанского, чтобы его можно было отличить его от подделок.

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