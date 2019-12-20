Эксперты рассказали, какой горох лучше брать к «Оливье»

Москва, 20 декабря. Эксперты Росконтроля проанализировали основные бренды по продаже консервированного гороха, чтобы выяснить, какие из них лучше всего подходят для новогоднего салата «Оливье», а какие лучше не брать. В лабораторию попала продукция фирм «6 соток», Bonduelle «Нежный», «Дядя Ваня», «Ашан», EKO, «Просто!» и «Красная цена».

В итоге только три бренда попали в «зеленую зону»: «6 соток» и «Нежный» получили 70 баллов, «Дядя Ваня» — 67 баллов. Горох у этих фирм полностью соответствует требованиям безопасности и не содержит подсластилей.

Единственными недостатками эксперты назвали наличие битых зерен, хотя их и мало, высокую цену по сравнению с конкурентами (Bonduelle «Нежный») и неверную информацию о фактическом содержании продукта. У «Нежного» количество гороха в банке на 6,2% меньше, чем указано на этикетке, у «Дяди Вани» — на 6,7%.

Горох «Ашан» и EKO попали в «желтую зону» оценок, которая соответствует тройке. Первый получил 60 баллов. Эксперты отметили несоответствие продукта высшему сорту, мягкую консистенцию, оболочки зерен, битые зерна, а также то, что содержание продукции меньше заявленного на 6,7%. В то же время «Ашан» соответствует требованиям безопасности и не имеет подсластителей.

EKO получил 57 баллов. Как и «Ашан», он не соответствует высшему сорту, хотя на этикетке указано обратное (по факту это второй сорт). Заливочная жидкость мутная с крахмалистым осадком, выявлены оболочки зерен, битые зерна, консистенция мягкая, большое содержание соли. Горох соответствует требованиям безопасности и не имеет подсластителей.

Самой некачественной оказалась продукция компаний «Просто!» и «Красная цена», которые и вовсе не имеют баллов, поскольку не рекомендуются к покупке. «Просто!» имеет признаки недоброкачественности, которые выражаются в странном вкусе и запахе, нехарактерном цвете заливочной жидкости и крахмалистом привкусе. В горохе специалисты заметили пестицид пиперонил-бутоксид, содержание которого в 3 раза превышает максимально допустимый уровень.

Все это применимо и к «Красной цене», однако горох этого бренда, в отличие от продукции «Просто!», соответствует требованиям безопасности.