Российские компании разработали технологию борьбы с отмыванием денег

Москва, 20 декабря. Российские компании, работающие в сфере кибербезопасности, создали новейшую технологию по борьбе с отмыванием денег. Новая система позволяет бороться и с финансированием терроризма.

Технология предназначена для так называемых антифрод-систем, которые отслеживают нетипичные организации, потенциально совершаемые мошенниками. Новейшая разработка (модуль AML — Anti-Money Loundering) предусматривает, что антифродовые системы будут быстрее, точнее и качественнее выявлять случаи возможного отмывания денег, рассказали в «Лаборатории Касперского».

В компании «Информзащита» также добавили, что после внедрения технологии количество замороженных по ошибке счетов станет существенно меньше.

«Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях», — рассказал «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, правила в этих системах тоже становятся схожими, они отличаются лишь бизнес-процессом, который возникает при их срабатывании.

Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, банки обязаны проводить мониторинг счетов и операций, и при появлении подозрений блокировать их до разбирательства.