ФБР раскрыло похищение ребенка, произошедшее 55 лет назад

Чикаго, 20 декабря. Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло дело о похищении новорожденного ребенка, произошедшее 55 лет назад в Чикаго. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Этот случай похищения вызвал большой общественный резонанс. Жительница Чикаго Дора Фрончак 25 апреля 1964 года родила сына. Мальчика назвали Полом. На следующий день в палату Фрончак вошла женщина, одетая в форму медсестры, и под предлогом осмотра забрала ребенка. После этого и она, и Пол исчезли. За поисками ребенка следила вся страна, и через два года сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, который, по их версии, мог быть Полом Фрончаком. Так как на тот момент технологии ДНК-анализа не существовало, родство ребенка с семьей Фрончак определили по форме ушей. Женщина признала в малыше своего похищенного сына.

В 2014 году появились сообщения, что по результатам анализа ДНК выяснилось, что мужчина не является биологическим ребенком пары, вырастившей его. Как сообщил телеканал WGN-TV со ссылкой на источники, настоящего Пола Фрончака разыскали менее года назад.

«Почти год назад этот человек узнал о ДНК, идентифицирующей его как настоящего Пола Фрончака. Сейчас ему 55 лет и он сказал, что ФБР связывалось с ним», — сообщает издание.

Как отмечает телеканал, сейчас неясно, будет ли мужчина встречаться со своей биологической матерью, которая все еще живет в пригороде Чикаго. Женщина отказалась говорить с журналистами.