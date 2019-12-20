Москалькова выразила соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования семье погибшего во время стрельбы у здания ФСБ на Лубянке. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала Москалькова.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ в столице на улице Большая Лубянка. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения, сообщает телеканал «360». Отмечается, что среди пострадавших есть один гражданский.

Самого стрелка удалось ликвидировать. По предварительной версии, им стал 39-летний житель подмосковного Подольска. Дома у подозреваемого правоохранители обнаружили несколько видов оружия, причем на все имелись необходимые документы и разрешения, передает «Царьград». Кроме того, выяснилось, что предполагаемый стрелок посещал занятия в тире, а мать подозреваемого рассказала, что мужчина «общался по телефону с арабами».

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает НСН. Мотивы преступления на данный момент не установлены.