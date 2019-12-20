Дилеры предупредили о подорожании автомобилей в России после Нового года

Москва, 20 декабря. Автомобили среднего ценового сегмента подорожают в России после Нового года на 35–100 тысяч рублей. Об этом предупредили дилеры и автопроизводители.

Представители крупных дилерских холдингов рассказали, что Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac сообщили о пересмотре цен на авто с 1 января. Письма от еще нескольких автопроизводителей ожидаются до конца следующей недели. Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов рассказал, что все автомобили подорожают на суммы от 35 тысяч до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте.

«Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет — машины будут дороже», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Основной причиной повышения цен и дилеры, и производители транспортных средств называют индексацию утилизационного сбора: с 2020 года для новых авто объемом двигателя до литра он вырастет на 46%, для авто с двигателем 1–2 литра — на 112,4%. Для машин с двигателем свыше 3,5 литра утилизационный сбор вырастет на 145%.

По данным агентства, BMW поднимет цены на 2% на весь модельный ряд. Автомобили Volvo, в зависимости от комплектации, подорожают на 30–110 тысяч рублей, китайская компания Chery поднимет ценник на 5%.

Как сообщала «Газета.Ru», стоимость новых автомобилей в России за пять лет — с 2014 года — выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины. Одновременно с этим наблюдался рост цен и на подержанные авто.