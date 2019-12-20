Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2». Ее реакция была настолько резкой, что немецкое издание Bild назвало это «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу. Впрочем, отношения Америки и Германии портятся уже достаточно давно, сообщил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Причем ухудшение происходит, по большей части, со стороны США и Трампа, который представляет интересы крупных корпораций, — считает собеседник ФАН. — Дело в том, что Германия оказывает своим предпринимателям помощь на государственном уровне, и американские бизнесмены считают такое положение дел не вполне честным. Таким образом, они через собственное правительство хотят наложить некоторые ограничения на своих конкурентов».

По мнению Маркова, на Украине США и Евросоюз уже ведут «реальную войну» по проблеме газового транзита через территорию этой страны.

«Американцы хотят сорвать поставки российского газа в Европу любой ценой. На самом деле их не устраивает ни вариант с украинской трубой, ни «Северный поток — 2». Они хотят продавать немцам собственный, более дорогой сжиженный газ. Если у них это получится, американцы убьют сразу двух зайцев — они получат не только рынок сбыта, но и сделают германские товары значительно более дорогими, что снизит их конкурентную способность на мировом рынке перед товарами из США. Такая вот сложная конструкция борьбы», — считает политолог.

По его словам, это экономическое противостояние сохранится на годы, а возможно, что и на десятилетия. При этом остается открытым вопрос, насколько это повлияет на геополитический союз Германии и США в рамках НАТО.

«Что же касается подачи некоторыми немецкими СМИ (имеется ввиду издание Bild . — Прим. ФАН) этого конфликта как «войны» между Трампом и Меркель, то, на мой взгляд, все пока не так жестко. Но то, что между ними идет серьезная торговая грызня, это точно», — уверен собеседник ФАН.

На этом фоне Берлин и Москва идут на сближение, что абсолютно естественно: наши экономики имеют потенциал для интеграции, поскольку Германии необходимо российское сырье, а России — немецкие технологии. Понимая весь потенциал этого союза, его противники будут пытаться его сорвать — и прежде всего американцы.

«Однако здесь все может произойти по аналогии с Турцией, — сравнил Марков. — Несмотря на внешнее давление, наши президенты (Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. — Прим. ФАН) проявили огромный потенциал стратегического видения и преодолели кризис в отношениях из-за сбитого российского самолета».

Теперь, как уверен политолог, такое стратегическое видение требуется и от немецкого руководства.

«Но Меркель пока не в полной мере его демонстрирует. Она участвует в Минских соглашениях — это хорошо, в Бухаресте 15 лет назад она заблокировала вопрос принятия Украины в НАТО — тоже хорошо; но в тоже время она поддерживает киевский антидемократический репрессивный русофобский режим — это уже плохо. Также она неспособна заблокировать антироссийские санкции и прекратить информационную войну, которую ведут немецкие СМИ против России — очень и очень плохо».

Впрочем, по словам Маркова, никакие санкции уже не помешают постройке «Северного потока — 2» — 11 января завершится прокладка трубопровода, и в скором времени «голубое топливо» польется из России напрямую в Германию.