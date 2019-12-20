Польша заявила о преимуществах российских МиГ-29 перед американскими F-35

Варшава, 20 декабря. Польша откажется от закупки американских истребителей F-35. Они разочаровали военных. Теперь все внимание Варшавы уделено российским МиГ-29.

«Многоцелевые истребители России выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35»,— считают в Министерстве национальной обороны Польши.

Помимо этого, Польшу смущает и сильно завышенная цена на F-35. Кроме того, самолеты США сильно проигрывают МиГ-29 в технических характеристиках. Отказ от покупки F-35 позволит сэкономить польским военным более миллиарда долларов, уточняет «Defence24». В Минобороны также отметили, что мероприятия по техническому обслуживанию самолетов от американской стороны не оправдали ожиданий.

«Американцы предлагали нам ряд мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Но мы обнаружили, что это не отвечает нашим потребностям», — заявили в военном ведомстве.

При этом польские военные дали очень высокую оценку российским истребителям.

«Сегодня у нас есть три полноценные эскадрильи плюс два МиГ-29 и один Су-22. МиГи очень хороши на дежурствах, а Су-22 — для выполнения маневров», — отметили в Минобороны.

Однако, как признались военные, ресурсов у них не так много, поэтому нужно «выбирать одно за счет чего-то — золотой середины нет», пишет «Царьград».

Сделку о закупках F-35 в Польше начали обсуждать в начале мая этого года. Окончательное решение будет вынесено в конце января 2020 года. Вердикт вынесут представители вооруженных сил республики, Польской группы вооружений и члены правительства.