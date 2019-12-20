Эстония считает угрозы сотрудникам Sputnik законными

Таллин, 20 декабря. Угрозы в адрес сотрудников Sputnik Эстония законны и объясняются санкциями Евросоюза в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом заявил руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны страны Мадис Рейманд.

Реймонд отметил, что санкции предусматривают заморозку имущества как физических лиц, так и юридических.

«Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — так истолковал ограничения эстонский чиновник.

Он добавил, что Эстония уведомила всех лиц, трудоустроенных в МИА «Россия сегодня», о санкциях в отношении Киселева. Бюро, которое возглавляет Рейманд, осуществляет контроль за соблюдением санкций.

Накануне Европейская федерация журналистов призвала эстонские власти прекратить давление на редакцию Sputnik. По мнению организации, такое толкование санкций официальным Таллином необоснованно, поскольку МИА «Россия сегодня» отсутствует во всех санкционных списках.

Ранее ФАН сообщал, что главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратилась на эстонском языке к президенту страны Керсти Кальюлайд, призвав ее не допустить арестов журналистов.

Напомним, журналистам Sputnik Эстония, большинство из которых являются гражданами Эстонии, поступили сообщения от полиции и погранохраны. Правоохранительные органы под угрозой уголовного преследования вынуждают сотрудников издания до 1 января уволиться.

В МИД РФ заявили, что данный инцидент наглядно показывает ситуацию со свободой слова в странах Прибалтики.