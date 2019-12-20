Чем закончится противостояние террористов ПНС Ливии и тобрукского правительства при прямом вмешательстве Турции?

Федеральное агентство новостей (ФАН) попыталось спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в случае, если Турция официально направит войска в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Ранее запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане»11 неоднократно призывала главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради в своем обращении опирался на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом.

Напомним, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара с 2014 года ведут контреррористическую операцию «Аль-Карама». В апреле 2019 года началась новая фаза, заключающаяся в освобождении Триполи от террористов. В настоящее время армия Хафтара фактически стоит на подступах к столице Ливии, что подтверждают вооруженные столкновения между различными террористическими группировками в Триполи в борьбе за главенство.

Так ночью 15 декабря боевики из террористической группировки «RADA» атаковали штаб-квартиру «Батальонов революционеров Триполи» в Завият ад-Дахмани, чтобы похитить политзаключенных, удерживающихся там — в их числе сын Муаммара Каддафи, ливийский футболист Саади Каддафи и бывший начальник разведки Ливии Абдаллу Сануси. Что могло спровоцировать боевиков конфликтовать между собой? Учитывая близость ВС Хафтара и успеха военной кампании по освобождению Триполи от бандформирований так ПНС, связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями, даже один этот факт мог бы стать мотивом для бандформирований начать борьбу за власть и ценных пленников, которых можно будет позже выгодно обменять у сил ЛНА.

Но на чьей же стороне будет победа в случае, если Эрдоган таки примет решение ввести войска на сторону ПНС Ливии?

«Я полагаю, что в любом случае генерал Хафтар в конечном итоге победит. То, что ПНС пытаются перетащить Турцию на свою сторону, говорит о том, что позиции Правительства национального согласия «шатаются», и по этой причине они пытаются опереться хоть на сколько-нибудь сильного партнера. Но дело в том, что эта авантюра определенно негативно скажется на самой Турции и Эрдогане в частности — это очень большие риски, и прежде всего, политические. На этом могут сыграть США, воспользовавшись ошибкой Анкары, и нанести удар по Эрдогану там, где он этого не ожидает — в Ливии. Между прочим, руками того же ПНС, с которым он (президент Турции — Прим. ФАН) вступает в союз», — считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, сотрудничество с Правительством национального согласия — это ловушка для Эрдогана, приготовленная Соединенными Штатами. Перенджиев утверждает, что ошибки Анкары в выборе союзников и вмешательстве во внутренние дела Ливии негативно отразятся на самой Турции — военная операция в Ливии ляжет бременем на турецкий бюджет, что в целом может рано или поздно вызвать недовольство внутри самой Турции. Кроме того, страна станет агрессором в глазах мирового сообщества и встретит сопротивление местного населения на территории Ливии; и в отличие от ситуации в Сирии, в Ливии можно ожидать большие потери среди турецких военнослужащих.

Напомним, против Ливии все еще действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее, арабские СМИ регулярно публикуют новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы, в том числе, БПЛА и военный транспорт.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации

1 Организация запрещена на территории РФ.