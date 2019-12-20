Актриса Максакова опровергла сообщение о своей госпитализации

Москва, 20 декабря. Актриса Людмила Максакова опровергла информацию о ее госпитализации. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение, что Максакову доставили в больницу, где актрису осмотрели врачи, после чего приняли решение положить ее на обследование. По данным канала, у артистки обнаружили глаукому, в связи с чем Максаковой может понадобиться операция.

«Она это отрицает», — сообщил источник ФАН.

Людмила Максакова родилась в 1940 году в семье оперных солистов Большого театра. С 1961 года и по настоящее время является актрисой столичного Театра имени Вахтангова. В 1980 году Максакова получила звание Народной артистки РСФСР, а в 1995 стала лауреатом Государственной премии РФ. Кроме того, в 2011 году актриса получила благодарность президента России за большие заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

В творческой биографии Максаковой свыше 30 театральных постановок и около 40 ролей в кино и на телевидении. Актриса снималась в советских фильмах «Татьянин день», «Плохой хороший человек», «Десять негритят» и других кинокартинах. Также Максакова исполнила роль бабушки главной героини в фильме «Притяжение» Федора Бондарчука.

Ранее россияне раскритиковали Максакову за попытки омолодиться с помощью пластических операций.