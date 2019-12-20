Подозреваемый в стрельбе на Лубянке посещал занятия в тире

Москва, 20 декабря. Мужчина, который предположительно открыл огонь по правоохранителям у здания ФСБ на Лубянке, посещал занятия в стрелковом клубе. Об этом рассказал тренер Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Олег Солович.

Подозреваемый ездил на занятия в столицу из подмосковного Подольска. В ноябре он занял третье место на соревнованиях клуба в одной из дисциплин. Кроме того, месяц назад предполагаемый преступник принимал участие в стрелковом матче памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») ФСБ, Героя России, подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при спасении заложников в Беслане. При этом Солович говорит, что стрелял подозреваемый плохо.

«Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», — рассказал сотрудник стрелкового клуба KP.RU.

Солович сообщил, что ничего странного за мужчиной в стрелковом клубе не замечали.

«Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», — рассказал тренер.

Кроме того, Солович отметил, что у предполагаемого стрелка был нарезной карабин калибра 7,62 миллиметра. Это означает, что ранее мужчина пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием, передает «Царьград». Тренер подчеркнул, что подозреваемого учили стрельбе на основании того, что оружие ему было выдано официально.

Ранее правоохранители обнаружили в квартире предполагаемого стрелка семь единиц оружия и патроны. У подозреваемого имелись все необходимые документы и разрешения.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб и пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает НСН.