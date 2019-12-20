В Госдуме предложили ужесточить борьбу с пивоварами-нелегалами

Москва, 20 декабря. Новый законопроект по борьбе с нелегальным рынком пива в России подготовили в Госдуме. Документ направлен на борьбу с фирмами-однодневками, который производят такую продукцию и наносят огромный ущерб бюджету.

Автор проекта, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов уточняет, что из-за незаконной деятельности таких фирм в нелегальный оборот попало 22,5 млн декалитров пивоваренной продукции, что обернулось ущербом на пять млрд рублей. Кроме того, неутешительные данные представило и Росалкогольрегулирование. В минувшем году ведомство провело 690 проверок и выяснило, что число нарушений в этой сфере выросло почти на треть.

На сегодняшний день система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) отслеживает пиво только до точек продажи. По мнению Гильмутдинова, ее действие для пива нужно расширить и на проведение розничных продаж и общепит. Это должно упростить контроль за рынком.

Еще один момент связан со счетчиками размеров производства. В настоящее время их устанавливают только производители, выпускающие более 300 тыс. декалитров пива. Но в законопроекте предлагается обязать устанавливать их для и тех, кто выпускает от 100 тыс. декалитров пива в год. Это порядка 60 небольших производителей. Однако в Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» опасаются, что это создаст для них новые барьеры, пишет газета «Ведомости».

Помимо этого, предлагается создать реестр пивоваров. Такую идею уже ранее уже представлял Минфин. В министерстве объяснили, что это может быть альтернативой лицензированию. Поручения об усилении контроля за рынком пива, по данным издания, уже отдал и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Представитель Минфина в комментарии «Ведомостям» уточнил, что ведомство поддерживает проект поправок, но считает нужным доработать некоторые его положения ко второму чтению. Сейчас законопроект поступил в кабмин и скоро должен получить заключение правительства.