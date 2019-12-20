В Сети оценили «русский Tesla Cybertruck»

Москва, 20 декабря. Пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla, созданную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен проезжающий по МКАД автомобиль, дизайн которого стилизован под новый пикап от Tesla. Пользователи Сети комментируют видеозапись с «русским Cybertruck».

«CyberLada», — отметил один из пользователей.

«Я хочу один такой!» — заявил другой комментатор. «Такой же некрасивый, как у Илона», — написал в комментарии третий пользователь. «Русские хакеры?» — в шутку предположил один из юзеров.

Напомним, компания Tesla представила пикап Cybertruck в конце ноября. Глава Tesla Илон Маск отмечал, что электрокар сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Кроме того, предприниматель заявлял, что транспортное средство пуленепробиваемо.

Самая бюджетная модель Cybertrack обойдется потенциальному покупателю в 40 тысяч долларов. Стоимость электрокара в «топовой» комплектации начинается от 70 тысяч долларов. Менее чем за неделю после презентации электромобиля Илон Маск получил 146 тысяч заказов нового пикапа.