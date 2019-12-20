Документы по перезагрузке договора о Союзном государстве предложили подписать в Крыму

Симферополь, 20 декабря. Документы по перезагрузке договора о создании Союзного государства России и Белоруссии могут подписать в Крыму. С таким предложением выступил глава белорусской общины полуострова Роман Чегринец.

«Абсолютно уверен, что Крым, в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства. Было бы символично подписать документы о перезагрузке союзного договора именно в Крыму», — сказал Чегринец РИА Новости.

Он также отметил, что одним из вопросов, которые нужно будет решить при подписании документов, станет признание Белоруссией российского статуса Крыма. Чегринец подчеркнул, что верит в будущее Союзного государства. По его мнению, к Союзному государству могут присоединиться не только Россия и Белоруссия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой-пресс конференции рассказал, каким должно быть Союзное государство. Российский лидер рад, что народ нашей страны сближается с народом Белоруссии.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летней годовщине подписания документа предлагалось разработать программу углубления интеграции и создать «дорожные карты» по разным отраслям.