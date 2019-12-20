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Российские игристые вина проверили перед Новым годом

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Российские игристые вина проверили перед Новым годом

Москва, 20 декабря. Роскачество в преддверии Нового года проверило российские игристые вина. Все они получили высокие дегустационные оценки. 

Для исследования были закуплены игристые вина по цене до тысячи рублей в разных в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Всего проверку прошли 94 образца вин. При этом оценивались такие параметры качества, как цвет, вкус и аромат.

«Более двух третей (72%) исследуемых вин получили высокие оценки именитых сомелье», — подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, эксперты составили рейтинг лучших, по их версии, игристых напитков. В первую тройку попали вина 2018 года, а он был весьма непростым для виноделов в плане климатических условий. Это, как подчеркивают в Роскачестве, говорит о высоком профессионализме производителей. 

В рейтинг также попали игристые вина из Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Но эти регионы известны своими винодельческими традициями, а вот настоящим открытием стали недорогие игристые вина из Дагестана.

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