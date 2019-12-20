Политолог объяснил желание Трампа немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс своего импичмента в Сенате. Американскому лидеру невыгодно подвешивать вопрос с импичментом, в котором он одержит победу. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

По словам Трампа, за импичмент не проголосовал ни один республиканец. Он подчеркнул, что это показывает единство его однопартийцев. Представители Демократической партии, как он утверждает, имеют такие плохие доказательства, что «даже не хотят идти на суд».

«После того, как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать Сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!» — объяснил глава Белого дома.

В интервью Федеральному агентству новостей Владимир Брутер рассказал, что Дональду Трампу выгодно быстрое окончание процедуры импичмента, а демократам было бы удобно, чтобы этот процесс был более длительным.

«Между ними есть процедурные разногласия. Трамп хочет, чтобы свидетели не приглашались на разбирательство в Сенате, а демократы требуют обратного. По этому поводу они оказывают определенное давление на республиканское большинство в Сенате, требуя, чтобы республиканцы согласились с процедурой и регламентом. Однако они [республиканцы] не идут на эти условия, что в свою очередь, дает демократам формальную возможность откладывать передачу документов в Сенат. Им было бы выгодно затянуть процесс, но они закончили его до рождества. Поэтому Трампу невыгодно подвешивать вопрос, в котором он одержит победу. Он в любом случае будет оправдан», — сообщил Брутер.

Политолог объяснил, что рост рейтингов Трампа на фоне импичмента может быть как ситуативной, так и долговременной тенденцией.

«Во-первых, они растут, потому что он кажется для определенной части избирателей несправедливо обвиненным. Во-вторых, не совсем понятно, кто является его противником. Очевидно, что Трамп является кандидатом, которого все знают, однако неизвестны его противники. Это приводит к тому, что часть неопределившихся голосов переходит к республиканцам. При этом Трамп должен консолидировать голоса. Но вопрос в том, до какого момента это дойдет. Нынешние рейтинги его все равно не устраивают. 38% по американским стандартам – это «мусорный рейтинг». Если пройдет консолидация демократического электората в период праймериз, то рейтинги Трампу особо не помогут. А если демократы будут между собой конфликтовать, это поможет президенту США», — отметил собеседник ФАН.

Ранее Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса». Отмечается, что большинство в лице представителей Демократической партии США поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против.

Позже лидер США назвал голосование по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента «политическим самоубийством» Демократический партии. Он заявил, что «бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям».

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в задержке одобренной конгрессом военной помощи Украине. Американский лидер, по их мнению, оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена. Они утверждают, что Дональд Трамп нарушил конституцию страны и превысил свои должностные полномочия. Однако республиканцы все обвинения в сторону Трампа опровергают. Действующий президент США называет процедуру импичмента «охотой на ведьм» и заявляет о своей невиновности, так как просто требовал от украинского правительства противодействия коррупции.