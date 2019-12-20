RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Москва, 20 декабря. Телеканал RT опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент стрельбы у здания ФСБ в центре столицы. Кадры были сняты очевидцами их окон соседнего здания.

На видеоролике отчетливо видно, как мужчина в черной одежде двигается по Фуркасовскому переулку. Предположительно, неизвестный ведет огонь из ружья, делает около десяти выстрелов и сворачивает за угол.

Напомним, вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина, находясь у здания Федеральной службы безопасности России, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб и пять человек, в том числе один гражданский получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время по данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.