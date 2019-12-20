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Российские ученые создали усовершенствованную форму лекарства от рака груди

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Российские ученые создали усовершенствованную форму лекарства от рака груди

Москва, 20 декабря. Сотрудники Курчатовского института создали усовершенствованную форму известного лекарства от рака груди. Ученые разработали препарат, который позволит делать одну инъекцию в месяц.

Как рассказал ведущий технолог лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юрий Полтавец, сейчас женщины, у которых диагностировали рак груди, вынуждены пить лекарства каждый день, что вызывает серьезные побочные эффекты. Например, препарат влияет на гормональный фон пациенток. В связи с этим повышается риск возникновения остеопороза, при котором снижается плотность костной ткани и повышается вероятность переломов, пишут «Известия».

Именно побочные эффекты подтолкнули российских ученых к созданию новой формы лекарства. По словам технолога, ученые загрузили действующее вещество препарата «Анастрозол» в микрочастицы, что позволило продлить действие лекарства, сообщает «ФедералПресс». Сотрудники института уверены, что новые инъекции смогут снизить частоту рецидивов рака молочной железы. Лекарство уже прошло успешные испытания на животных и готово к клиническим тестам, пишет «АиФ».

Ранее сообщалось, что в Китае разработали новый метод лечения рака груди. Ученые из КНР предложили комбинированную химиотерапию.

Источник: Известия
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