Новые подробности стрельбы на Лубянке. События дня. ФАН-ТВ

Подробности стрельбы на Лубянке Появились новые подробности о личности стрелявшего на Лубянке. Им мог быть 39-летний житель Подольска. Об этом сообщают журналисты РЕН ТВ. Официального подтверждения информации пока нет. Следователи продолжают выяснять все детали вчерашней стрельбы. Напомним, вечером в Москве мужчина открыл огонь у здания ФСБ. Погиб сотрудник службы безопасности, пять человек получили ранения. Среди них один гражданский. Преступника нейтрализовали. Сейчас выясняются мотивы его поступка.

Россия и Украина достигли соглашения по газу Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу. Дальнейшие обсуждения продолжатся 20 декабря в Минске. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Детали договоренностей пока не разглашаются, в ближайшее время их должны утвердить в Москве и Киеве. Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Сейчас страны проводят переговоры. Один из важных вопросов, который стал причиной разногласий — срок заключения договора.

Трамп потребовал начать процесс по импичменту Дональд Трамп выступил за импичмент. Точнее, потребовал немедленно рассмотреть процесс в Сенате. Как считает американский лидер, у демократов нет ни малейших доказательств его вины, поэтому они не хотят идти в суд. Накануне большинство палаты представителей Конгресса проголосовало за импичмент Трампа. Его подозревают в «превышении полномочий» и «воспрепятствовании деятельности Конгресса». Глава Белого дома назвал эти обвинения «политическим самоубийством» демократов.