Названы самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Москва, 20 декабря. В главном управлении МВД по столице назвали четырех основных способа угона автомобилей, которыми пользуются московские угонщики.

Одним из основных методов стало отключение сигнализации с помощью сканирующих электронных устройств и вскрытие запорных устройств дверей машины специальными приспособлениями. В качестве примера полицейские привели получившее у угонщиков сленговое название «удочка» или «длинная рука» оборудование.

Другим популярным способом похищения автомобиля остается вскрытие двери механическим способом.

Также похитители часто используют подмену ключа. Злоумышленники находят информацию о продаже легковушки в Интернете и выясняют у владельца, какое противоугонное оборудование установлено на автомобиле. При осмотре машины угонщики незаметно подменяют оригинальный ключ дубликатом или просто крадут его.

Часто похитители используют автоэвакуатор. При этом преступники используют поддельные документы на машину.

«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — цитирует ответ столичной полиции РИА Новости.

По данным ГУ МВД по Москве, за 11 месяцев в городе зарегистрировано 1 754 кражи автомобилей. Это на 25,1% (588 преступлений) меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Наиболее угоняемыми легковыми автомобилями стали Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ.