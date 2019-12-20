Жители сирийского города Ат-Табки получили первую гуманитарную помощь из России

Дамаск, 20 декабря. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили о доставке первой гуманитарной помощи жителям города Ат-Табки в провинции Ракка.

По данным ЦПВС, пострадавшие жители САР получили из рук российских военных около 1 тысячи продовольственных наборов общим весов около 5 тонн. До начала войны в городе Ат-Табка проживало 100 тысяч человек. По словам местных жителей, горожане хорошо зарабатывали и выращивали пшеницу.

«Когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет», – рассказал житель Ат-Табки Хсин Халаф Али.

Из-за авиаударов международной коалиции США, здания в городе сильно пострадали. Кроме того, столица провинции Ракка, была одним из главных пунктов террористической организации ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ организация). Десятки боевиков и сейчас скрываются в Ат-Табке.

Напомним, ранее офицеры ЦПВС доставили гуманитарную помощь и новогодние подарки жителям населенного пункта Аль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра. Местным жителям были выданы продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем, а учащимся школы – подарены рюкзаки для книг и тетрадей, а также в преддверии Нового года были вручены детские подарки.

16 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало четвертое расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 на территории САР.

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты», автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.