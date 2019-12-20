Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке рассказала о его общении с арабами

Москва, 20 декабря. Мать мужчины, который предположительно открыл стрельбу возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка, рассказала, что он в последнее время нигде не работал и общался по телефону с «какими-то арабами».

«Я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — поделилась женщина.

Кроме того, она сообщила, что ее сын раньше трудился в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В доме подозреваемого в стрельбе следователи обнаружили семь единиц оружия, причем все оно было зарегистрировано без нарушений. Кроме того, правоохранители нашли множество патронов.

«Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли», — сообщил член следственной группы KP.RU.

Соседка подозреваемого рассказала, что видела его всего «раз восемь за год» — предполагаемый стрелок с ней не общался.

Напомним, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения, сообщает «ФедералПресс».

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сам предполагаемый стрелок был ликвидирован, передает «Царьград».