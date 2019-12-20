Фотография черной дыры стала главным научным прорывом года

Вашингтон, 20 декабря. Редакция научного журнала Science признала главным научным прорывом года снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Уникальные фотографии были получены в апреле проектом Event Horizons Telescope.

По словам главного редактора научного журнала, скептики с недоверием относятся к ученым, рассказывающим о существовании во Вселенной процессов, которые нельзя увидеть.

«Теперь у них появилась возможность лицезреть один из подобных объектов, который играет важнейшую роль в эволюции галактик», – цитирует ТАСС руководителя журнала Голдена Торпа.

Проект Event Horizons Telescope, благодаря которому ученым удалось запечатлеть «тени» черной дыры, представляет собой виртуальную обсерваторию-интерферометр, объединяющую мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Создана она была в 2009 году специально для наблюдения за сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.

Кроме снимка черной дыры, важным открытием было признано обнаружение в тибетских пещерах фрагмента челюсти девочки-денисовца и реконструкция ее облика. Данное событие в науке было стало победителем в «народной» номинации. Кроме того, значимыми открытиями уходящего года были признаны например, фотография карликовой планеты 2014 MU69, первые лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза, а также исследования последствий от падения астероида, который уничтожил динозавров.

Напомним, ранее физики из Израильского технического университета смогли получить косвенное доказательство теории Стивена Хокинга об испускаемом черными дырами тепловом излучении.