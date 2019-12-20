Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 20 декабря. Таблоид Bild назвал реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» «четким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Меркель в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций Вашингтона и намерен «решительно обсуждать» этот вопрос. По данным таблоида, канцлер отреагировала на решение Конгресса США ввести санкции «ясными словами». В издании считают, что это «четкое объявление войны» американскому президенту.

«Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», — прокомментировал реакцию Меркель автор статьи.

Он также выразил уверенность в том, что строительство трубопровода в скором времени будет завершено.

Сенат США во вторник принял бюджет на оборону в размере 738 миллиардов долларов, включающий санкции против газопровода «Северный поток — 2» и траты на военную помощь Украине. Документ должен поступить на подпись американского лидера Дональда Трампа, который уже заявил, что готов подписать документ незамедлительно.

Меркель раскритиковала новые санкции США против «СП — 2». Выступая в бундестаге, она заявила, что планируемые Америкой новые ограничительные меры серьезно осложняют переговоры с Украиной по вопросу транзита российского газа.

Западные СМИ отмечали, что Соединенные Штаты не могут помешать строительству газопровода, так как у Вашингтона не осталось рычагов давления на Европу и Москву, пишет «Газета.ру».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Главными противниками проекта выступают Киев и Вашингтон. После ввода газопровода в эксплуатацию Украина лишится доходов от транзита российского газа. США видят в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим сжиженным природным газом.