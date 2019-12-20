Госдепартамент США пытался помешать новым санкциям против РФ

Вашингтон, 20 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа пыталась помешать принятию новых санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на письмо чиновника Госдепа к Сенату сообщает The Daily Beast.

На 22 страницах сотрудник Госдепартамента США пишет, что администрация против законопроекта о новых санкциях, если в документ не будут внесены изменения. Автор послания уверен, что в данном законе нет необходимости, он может навредить союзникам США в Европе и ударить по «трансатлантической поддержке» уже действующих антироссийских санкций.

По мнению чиновника, ограничения могут навредить глобальным рынкам в энергетической, сырьевой и финансовой сферах и работающим в РФ американским банкам.

Ранее директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета по иностранным делам Сената США Хуан Пэхон заявил, что комитет одобрил крупный пакет антироссийских санкций.

Документ, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Пэхон подтвердил, что комитет Сената принял законопроект, сообщает «Газета.ру».

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава. Там американские законодатели могут внести в него коррективы.

С инициативой ввести пакет санкций в феврале 2019 года выступил председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм. С тех пор правки в документ не вносили, и в тексте, например, до сих пор содержится призыв «немедленно освободить украинских моряков», которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года. Но арестованные по делу о провокации моряки были переданы Украине 7 сентября 2019 в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.