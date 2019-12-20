Эксперты рассказали, как правильно выбрать икру

Москва, 20 декабря. Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова рассказала, как правильно выбрать икру к столу и на что важно обратить внимание в маркировке.

«Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

Также следует осмотреть банку на предмет повреждений. Тара не должна быть вздутой — это верный признак наличия недопустимых видов микробов в продукте. Такую банку называют «бомбаж». Микробы и прочие посторонние организмы в икре приводят к тяжелым последствиям. Искажение вкуса будет самым безобидным из них, в худшем случае можно получить сильнейшее отравление.

Специалисты советуют приобретать икру в стеклянной таре или на развес. В этом случае производителю сложнее скрыть некачественный продукт, так как его можно рассмотреть до покупки. В икре первого сорта икринки должны быть не слипшимися, целыми, одного цвета и размера.

Если банку перевернуть, икра должна сразу ползти по стенкам вниз. Если в банке слишком много «джуса», этого не происходит.

Специалисты подчеркивают, что заморозка на качество продукта не влияет, если она была сделана единожды.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что производство черной икры выросло в России в 2019 году на 23,3%. За первые девять месяцев российскими аквакультурными хозяйствами произведено 32,7 тонны икры осетровых рыб.