Переговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске

Москва, 20 сентября. Представители энергетической компании «Газпром» заявили, что Россия и Украина продолжатся переговоры по транзиту газа уже в эту пятницу, 20 декабря. Встреча представителей двух стран состоится в Минске.

Известно, что переговоры не будут техническими. Мероприятие пройдет на высоком уровне. «Газпром» на встрече представит глава компании Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что России, Украине и ЕК удалось достигнуть принципиального соглашения по газу. Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что стороны подготовили проект детального протокола по газу.

В свою очередь глава Минэнерго Украины заявил, что Москва и Киев качественно отработали данное решение, что приближает страны к подписанию договора.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона в течение долгого времени выдвигала России ультиматумы, пытаясь получить «особые условия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что новый транзитный договор будет подписан до конца 2019 года. Зеленский отметил, что он обсуждал данный вопрос ходе личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже.