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Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно

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Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно

Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп потребовал начать процесс по своему импичменту в Сенате немедленно. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

«После того, как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать Сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!» — написал президент США.

Трамп напомнил, что за импичмент не проголосовал ни один республиканец, что свидетельствует о единстве его однопартийцев. По словам главы государства, у представителе Демократической партии такие плохие доказательства, что они «даже не хотят идти на суд».

Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу, сообщает RT. Итоги голосования были разделены по партийной принадлежности — парламентское большинство в лице представителей Демократической партии США поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против. 

Голосование проходило по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствовании деятельности Конгресса». Большинство палаты представителей Конгресса США проголосовало за импичмент Трампу по обеим статьям.

Трамп назвал голосование по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса «политическим самоубийством» Демократический партии, сообщила «Газета.ру». Инициированную демократами процедуру он определил как «беззаконную и политически ангажированную».

Источник: Twitter Donald J. Trump
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