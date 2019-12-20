Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно

Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп потребовал начать процесс по своему импичменту в Сенате немедленно. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

«После того, как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать Сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!» — написал президент США.

Трамп напомнил, что за импичмент не проголосовал ни один республиканец, что свидетельствует о единстве его однопартийцев. По словам главы государства, у представителе Демократической партии такие плохие доказательства, что они «даже не хотят идти на суд».

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу, сообщает RT. Итоги голосования были разделены по партийной принадлежности — парламентское большинство в лице представителей Демократической партии США поддержали импичмент, а члены Республиканской партии выступили против.

Голосование проходило по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствовании деятельности Конгресса». Большинство палаты представителей Конгресса США проголосовало за импичмент Трампу по обеим статьям.

Трамп назвал голосование по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса «политическим самоубийством» Демократический партии, сообщила «Газета.ру». Инициированную демократами процедуру он определил как «беззаконную и политически ангажированную».