Впервые в России осужден владелец пиратского онлайн-кинотеатра

Москва, 20 декабря. В России суд впервые вынес обвинительный приговор владельцу сети пиратских онлайн-кинотеатров, который незаконно размещал в Интернете кинофильмы и получал деньги с продажи рекламы. «Пират» получил два года условно.

О первом подобном судебном прецеденте сообщила международная компания в сфере кибербезопасности Group-IB, которая принимала участие в расследовании. Дело рассматривал Кранногорский городской суд Московской области.

Сеть российских пиратских онлайн-кинотеатров, состоящая из таких ресурсов, как kinogb.guru, kinokot.biz и их зеркал, была обнаружена еще в прошлом году. Известно, что на каждом из сайтов, которых было около десятка, содержались тысячи фильмов. Киноленты организаторы ресурсов получали от сети доставки контента Moonwalk, рекламодателями выступали были различные онлайн-казино. В среднем в месяц с одного сайта «пираты» могли получать около 8 500 долларов (более 500 000 рублей).

Злоумышленник был задержан в Подмосковье весной 2019 года после неоднократных предупреждений о нарушении авторских прав. На допросе он согласился сотрудничать со следствием и признался в содеянном, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор хочет усовершенствовать антипиратские законы в России. Вопрос распространения пиратства был поднят в начале декабря на круглом столе в Москве, посвященном проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в Интернете.