Украинский журналист продолжил дискуссию о танках с Путиным в Facebook

Москва, 20 декабря. Задавший на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани журналист Роман Цимбалюк продолжил дискуссию с главой государства в своем Facebook.

Задавая вопрос Путину Цимбалюк заявил, что «если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение». Президент ответил украинскому журналисту шуткой.

«Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е?» — поинтересовался Путин, намекнув, что у Украины нет собственных танков.

В ответ Цимбалюк заявил, что основной танк Украины — произведенный в Харькове Т-64. Глава государства завершил дискуссию замечанием: «Т-64, ну это советская машина».

На последнее замечание российского президента Цимбалюк ответил на своей странице в соцсети Facebook.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат».

В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные», — написал украинский журналист.

При этом украинский журналист забыл про новый российский танк Т-14 «Армата». Первая опытно-промышленная партия боевых машин поступит в Вооруженные силы РФ в конце текущего года или начале 2020 года, сообщила «Газета.ру».

Большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в 15-й раз. В этом году глава государства отвечал на вопросы журналистов в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895, сообщило RT.

Пресс-конференция длилась четыре часа 20 минут. За это время президент успел ответить почти на 70 вопросов. Медиатором общения Путина с журналистами по традиции выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.