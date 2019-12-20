Инспекторы ДПС могут получить возможность проверять всех водителей на опьянение

Москва, 20 декабря. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на наркотическое или алкогольное опьянение. Проект изменений в правила освидетельствования уже подготовлен МВД. На сегодняшний день данную проверку можно провести лишь в присутствии понятых, при заполнении протокола и обязательной видеосъемкой.

Вместе с изменением правил освидетельствования, МВД планирует также ввести новый признак опьянения – «показания приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ».

Новый вид проверки будет проходить в форме экспресс-теста, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД. При ее проведении будет использоваться либо привычный алкотестер, либо новый портативный бумажный наркотест, предназначенный для анализа слюны человека на наличие в ней наркотических веществ.

Однако, как заверили правоохранители, с помощью данных устройств будет проводиться всего лишь предварительная проверка, чтобы инспекторы не ориентировались лишь на так называемые «органолептические методы». То есть запах алкоголя, неустойчивость позы водителя, нарушение речи или нестандартное поведение.

Отказ водителя от такой проверки, по заверениям представителей МВД, не повлечет никаких последствий. Сегодня водитель, не пожелавший пройти медицинское освидетельствование, может временно лишиться водительских прав и получить штраф. В МВД также отметили, что при положительном результате экспресс-теста гражданина отправят на специальное медосвидетельствование, которое уже выяснит точное количество алкоголя в крови или вид наркотика.

Новая проверка будет считаться предварительной и не потребует присутствия на месте понятых. По мнению экспертов, под нее смогут попасть почти все водители.

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