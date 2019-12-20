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Опубликовано видео ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке

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Опубликовано видео ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке

Москва, 20 декабря. В Сети опубликовали ролик, на котором запечатлена ликвидация открывшего стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка мужчины.

На ролике видно, как злоумышленник в темной одежде укрывается за колонной здания. В какой-то момент он падает на пол, сраженный выстрелом. Видео опубликовано на сайте «Вести.ru»

В ФСБ сообщили, что в четверг вечером у здания ведомства в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу. Нападавший действовал в одиночку, его личность устанавливается.

В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ. Пострадали пять человек, включая одного гражданского, им оказывают помощь медики, сообщило RT. Остальные раненные — сотрудники правоохранительных органов.

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