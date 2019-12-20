Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Дамаск, 20 декабря. Российские военные провели патрулирование по маршрутам в двух сирийских провинциях Хасака и Алеппо. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республики (САР) генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, силами армейской авиации два воздушных патрулирования проведены по маршрутам Камышлы — Кабур-Эль-Бид — Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш — Али-Коз — Муси-Гора — Кейшка — Ладка — Бетерзан — Дейруна-Ага — Кабур-Эль-Бид – Камышлы и Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Исса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес.

Также совместное российско-турецкое патрулирование проведено в провинции Хасака по маршрутам Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш. С воздуха прикрытие колонны обеспечивалось вертолетами ВКС РФ, уточнил Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Исса — Бадрами, Камишлий — Мабрук, Айн-Исса — Мабрука в провинции Хасака, Аджами — мост через реку Евфрат, Кобани — Махмуди, Аджами — Мешерфа, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо», — сообщил руководитель ЦПВС.

Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» 9 октября. Операция направлена против бандформирований курдов и боевиков террористической организации «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ1, запрещенная на территории РФ террористическая организация — Прим. ФАН). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими боевиками, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГИЛ.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира», сообщило RT. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились доказательства того, что США имеют отношение к созданию, финансированию и поддержке «Исламского государства».

ФАН также узнал, что журналисты известных либеральных СМИ, в частности пишущий для «Новой газеты» автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, сотрудничают с боевиками, а беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать с ними связь. Кроме того, США организовали в нашей стране целую сеть СМИ, которые распространяют «вбросы» сирийских боевиков.

Недавно ФАН также выпустил материал, раскрывающий реальные масштабы эффективной антитеррористической операции России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.