Пушков заявил, что Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США

Москва, 20 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Берлин не решится на контрмеры, которые могли бы стать единственным возможным ответом на экстерриториальные санкции США из-за газопровода «Северный поток— 2». Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

Сенат США принял бюджет на оборону в размере 738 миллиардов долларов, включающий санкции против газопровода «Северный поток — 2» и траты на военную помощь Украине. Документ должен поступить на подпись американского лидера Дональда Трампа, который уже заявил, что готов подписать документ незамедлительно.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге в среду, раскритиковала новые американские санкции против «Северного потока — 2». По ее словам планируемые Вашингтоном ограничительные меры серьезно осложняют переговоры с Украиной по вопросу транзита российского газа, сообщило RT.

Тем не менее, по нению Алексея Пушкова, при всем негодовании, ФРГ не решится прибегнуть к угрозе контрмер.

«США будут все чаще прибегать к экстерриториальным санкциям. Сетования Меркель здесь бессильны. Единственный возможный ответ — угроза контрмер, на которую Германия, при всем негодовании, никогда не решится. США не ввели санкции против Турции лишь из— за возможных ответных шагов Эрдогана», — отметил сенатор.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает постройку двух газопроводных нитей общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые пролягут по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Работы планируют завершить в 2019 году, в настоящее время они идут в соответствии с графиком.