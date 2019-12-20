России и Украине удалось добиться соглашения по транзиту газа

Брюссель, 20 декабря. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что России, Украине и ЕК удалось достигнуть принципиального соглашения по газу. По его словам, данный договор между странами будет обсуждаться уже в эту пятницу.

«Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения», — цитирует РИА Новости Шефчовича также отметившего, что пока стороны не планируют сообщать детали соглашения, поскольку его должны утвердить в Москве и Киеве.

Тем временем глава министерства энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что стороны подготовили проект детального протокола по газу. В свою очередь глава Минэнерго Украины заявил, что Москва качественно отработали данное решение, что приближает страны к подписанию договора.

Напомним, ранее Украина создала независимую от «Нафтогаза» газотранспортную систему «Магистральные газопроводы Украины», которая получила от министерства финансов все необходимые права управления транспортными активами. Они позволят системному оператору использовать и эксплуатировать государственную систему. ГТСО приступит к работе с 1 января 2020 года.

Отметим, что создание независимого от «Нафтогаза» оператора является требованием Евросоюза. После этого Украине предстоит подписать новый контракт на транзит российского газа, который должен соответствовать европейским правилам.