حصاد أخبار ليبيا في 19 كانون الأول/ ديسمبر: حكومة الوفاق الوطني الليبي تتخلص من الخصوم السياسيين  وبوتين يحث على عدم تصديق وسائل الإعلام الغربية, التي

إرهابيو حكومة الوفاق يخطفون خصم فائز السراج السياسي

أعلنت الهيئة الفزانية في جنوب ليبيا, فزان, عن اختطاف رئيس الهيئة عبد المنعم الشريف وحملت رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق فائز السراج المسؤولية الكاملة عن سلامته والذي تم اختطافه من قبل جماعة مسلحة.

وذكر بيان الهيئة أن "مجموعة من المسلحين الملثمين المجهولين اقتحموا فندق التوفيق في الظهرة. وعندما سألهم الحاضرين عن تبعيتهم, أجابوا أنهم يتبعون لقوة الردع الخاصة، في الوقت الذي أعلنت بعض المصادر من قوة الردع عدم درايتها بما يحدث، وقال البعض أن هناك امر باعتقاله

وأضاف البيان "نطالب بإبلاغنا بمكان احتجاز الشريف وظروف وأسباب اعتقاله بهذا الشكل التعسفي, والذي تنتهك حقوق الإنسان وجميع إجراءات الاعتقال القانوني، وستواصل الهيئة الفزانية العمل في هذا الاتجاه

مستخدمة السبل القانونية والسياسية لتحقيق مصالح شعب فزان و الشعب الليبي ككل".

بوتين يحث على عدم تصديق ما تتناقله وسائل الإعلام الغربي من أكاذيب حول ليبيا

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي على عدم تصديق ما تتناقله وسائل الإعلام الغربي من أكاذيب حول ليبيا.

وقال بوتين "هل تصدقون ما يكتبونه في وسائل الإعلام الغربية؟ هل تصدقون كل شيء؟ إذا تابعوا ما يكتبونه عن تركيا, وسوف تغيرون رأيكم".

وأشار بوتين إلى أنه قبل الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي وقتله، كانت ليبيا قريبة من مستويات المعيشة في الاتحاد الأوروبي أما الآن تعم الفوضى في البلاد.

بوتين يكشف من المسؤول عن تدهور الوضع الحالي في ليبيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المسؤول عن تدهور الوضع الحالي في ليبيا مشيرا إلى أن موسكو كانت ضد الغزو العسكري لقوات التحالف الدولية على الجمهورية الليبية.

وقال بوتين "نحن نعلم أن عديد من الدول ذات علاقات مختلفة مع أطراف الصراع في ليبيا. نحن على تواصل مع كل من السراج وحفتر، وهذا سؤال صعب جدا، روسيا كانت ضد استخدام القوة المسلحة في ليبيا, ومجلس الأمن منع القذافي من استخدام الطيران. ولكن ضده كانوا يستخدمونه".

كما أشار إلى أنه قبل النزاع كان مستوى المعيشة في ليبيا قريبا من مستويات دول الاتحاد الأوروبي، والآن الانهيار والفوضى تسود على أراضي الجمهورية الليبية.

إرهابيو حكومة الوفاق يختطفون علماء اجتماع روس بغرض الابتزاز السياسي

اختطف إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز سراج عالم الاجتماع الروسي مكسيم شغالي وسمير سويفان في محاولة لإخفاء حقيقة أن سكان البلاد لا يدعمون قطاع الطرق الذين استقروا في طرابلس.

في البداية, اعتقد المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا أن الروس قد اختطفوا للحصول على فدية, ولكن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر, والحقيقة هي أن علماء الاجتماع الروس التقوا بما في ذلك ابن معمر القذافي الذي قتل في عام 2011, سيف الإسلام القذافي.

وقال رئيس المركز الفدرالي للبحوث العلمية ألكسندر مالكيفيتش "عندما علم قادة حكومة الوفاق بالأرقام التي تؤكد أن الشعب الليبي يدعم القذافي وحفتر, اعتبروا الأنشطة الإضافية لعلماء الاجتماع "خطيرة".

وأكد مالكيفيتش أن "خالد المشري طلب من الباحثين الكشف عن المعلومات، وحيث كانت النتائج تهدد حكومة الوفاق بشكل كبير، مما دفعهم إلى خطف علماء الاجتماع الروس وزجهم في السجن

وأضاف "بالتالي ووفقا للاستطلاعات, فإن داعمي خالد المشري 1.8% فقط من سكان ليبيا, و فايز السراج 7.1%، أما حفتر والقذافي فحصلا على 27% و26.6% على التوالي من الأصوات