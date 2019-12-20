Предварительно названо имя подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Москва, 20 декабря. Федеральному агентству новостей стало известно имя возможного подозреваемого в стрельбе на Лубянке. По предварительным данным, нападавшего мужчину зовут Евгений Манюров.

Согласно информации из открытых источников, Манюров проживал в столице и являлся гражданином РФ. В 2014 им было зарегистрировано ИП в Московской области, однако на сегодняшний день фирма ликвидирована.

На данный момент правоохранительные органы закончили следственные действия на месте происшествия. Информация о том, что мужчина имел при себе взрывное устройство не подтвердилась, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Заложенных взрывоопасных веществ на прилегающей территории также не обнаружено.

Вместе с тем оперативники уточнили, что мужчина стрелял из охотничьего карабина «Сайга», а не из автомата, как сообщалось ранее. Единственный пострадавший гражданский, о котором ранее заявил Следственный комитет России, получил легкие ранения – выстрелом по касательной была задета нога.

Напомним, вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина, находясь у здания ФСБ России, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Нападавший оперативно был нейтрализован. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.