Кобцева объяснила, почему срывается обмен военнопленными

Луганск, 20 декабря. Украинская сторона саботирует проведение обмена удерживаемыми лицами, решение о котором было достигнуто в ходе встречи «нормандской четверки». Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом на брифинге, который прошел 19 декабря 2019 года в пресс-центре Луганского информационного центра, рассказала представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам, в компетенцию рабочей группы входит обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» и вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска. Но, отметила Кобцева, во время переговоров в Минске 18 декабря до второго вопроса участники обсуждения даже не дошли.

«Недостижение нами договоренности по обмену людьми не позволило нам продвинуться по другим вопросам повестки дня, хотя на повестке стояли другие немаловажные темы» — с сожалением констатировала она, уточнив, что договориться об обмене людьми не удалось из-за невыполнения Украиной своих обязательств – процессуальной очистки обмениваемых людей.

«Меня многие спрашивают, в чем заключается процессуальная очистка. В луганском списке часть людей уже осуждены и попадают под указ президента Украины о помиловании. По некоторым людям еще продолжаются судебные дела, а также следственные действия и именно эта категория людей нуждается в процессуальной очистке. Этот механизм мы обсуждали сразу после обмена 2017 года, потому что в рамках того обмена остались процессуально неочищенные люди, у них нет документов и они до сих пор находятся под уголовным преследованием со стороны Украины» — объяснила Кобцева, добавив, что уже сменились представители Украины, а позиция со стороны Киева осталась прежней.

Она также напомнила, что от нынешних официальных представителей Киева, Лутковской и представителя СБУ, неоднократно приходилось слышать, что им нужно время.

«В июле назывался срок сентябрь, потом они говорили, что им еще необходим определенный период времени. Потом в ход пошла такая уловка, что сначала необходимо определить список тех, по кому нужно осуществить процессуальную очистку. И в результате, когда мы подошли к реализации решений, принятых на «нормандской встрече» в части освобождения и обмена людей, украинская сторона оказалась не готова выполнять свои ранее заявленные обязательства. Эти стало камнем преткновения», — сообщила депутат Нарсовета ЛНР.

Она рассказала, что Лутковская предлагала варианты выхода из ситуации. Однако уже после обсуждения Кучма и Демченко продемонстрировали крайне некорректную позицию, выразившуюся в желании уйти от выполнения решений, принятых по обмену во время встречи «нормандской четверки», а также – уменьшить список, проведя обмен по формуле «всех осужденных на всех осужденных».

«То есть, шла речь о тех, кто подпадает под помилование. Естественно, что эта позиция неприемлема. Кроме того, была попытка убрать людей из списка установленных, а это порядка 70 человек, если говорить о Луганске. Я специально цифры не называю, потому что окончательного списка пока нет» — отметила Ольга Кобцева.

По ее мнению, самое кощунственное было в том, что официальные представители Украины были готовы также уменьшить количество людей, которых ЛНР подтвердила со своей стороны, чуть ли не в разы.

«То есть, со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек, и официальные представители Украины были готовы уменьшить этот список, — рассказала она. — С нашей стороны имеется полная готовность к обмену. В моем лице было заявлена официальная позиция главы республики, что у нас находятся люди, которых мы подтвердили, они процессуально очищены. Остается лишь, когда будет достигнута договоренность об обмене, главе республики их помиловать. То есть, фактически получается, что Украина не хочет забирать тех, кого мы готовы отдать. Поэтому я думаю, украинским гражданам стоит подумать о том, что кто представляет интересы их государства на переговорах и задуматься, когда же будут освобождены те люди, которые находятся на территории республик».

Кобцева также уточнила, что Украина попыталась вычеркнуть из списков людей, удерживаемых на территории Украины, 11 человек, среди которых есть бойцы «Беркута», осужденные в связи с событиями на Майдане. Информация об этом просочилась в СМИ.

«Естественно, наша позиция здесь жесткая: мы никого не будем исключать! Если в ходе «нормандской встречи» было принято решение обменять людей по формуле «всех установленных на всех установленных», а они установлены и подтверждены украинской стороной, то разговора об этом быть не может» — заверила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР, добавив, что тот факт, что это оказалось в СМИ, причем в украинских свидетельствует о стремлении Киева спровоцировать таким образом недовольство местных националистов и сорвать обмен.

Кобцева убеждена, что происходящее в очередной раз подчеркивает «готовность» команды президента Украины и самого Зеленского выполнять решения нормандской встречи.

«Это, в конце концов, говорит о том, что они недееспособны и не готовы к урегулированию и достижению мира в Донбассе», — констатировала она.

Что же касается возможности все же провести обмен до Нового года, то Кобцева заявила в связи с этим, что республики со своей стороны готовы его осуществить.