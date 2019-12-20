Дамаск, 20 декабря. Сирийская армия освободила населенный пункт Умм-Джаляль в ходе новой операции против боевиков на юго-западе Идлиба, которая началась 19 декабря. По данным местных СМИ, вооруженные силы САР тем временем начали новую военную операцию против бандформирований на юго-востоке провинции.

Как стало известно, Сирийская арабская армия стягивает подкрепления в Идлиб и готовится к широкомасштабной операции. Кроме того, военные могут начать бои в таких провинциях, как Алеппо, Хама и Латакия, отдельные территории в которых на сегодняшний день удерживаются террористами, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

Ранее военная авиация САР нанесла точечные удары по позициям террористов, ликвидировав десятки боевиков. В ночь с понедельника на вторник, 17 декабря, в районе Рашидин города Алеппо военные САР вступили в бой с террористами. Примечательно, что именно оттуда бандформирования вели обстрелы жилых городов.

Напомним, в начале недели бойцы правительственных войск Сирии отразили несколько атак радикальных группировок на территории провинций Идлиб и Алеппо. Во время боевых действий погибли трое солдат САР, еще не менее 20 получили ранения. Тем временем, лидер САР Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24 объяснил причину начала затяжного сирийского конфликта. По его мнению, власти на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, и это в итоге привело к войне.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало четвертое расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории САР.

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста, автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.