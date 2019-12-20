Трижды не задавшая вопрос Путину журналистка поделилась своими предложениями к президенту

Москва, 20 декабря. Алла Брылева стала участницей ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Журналистка, не озвучившая свое предложение, поделилась им с Федеральным агентством новостей.

«Вопрос касался людей, относящихся к категории «дети войны». На федеральном уровне она законодательно не закреплена, хотя на уровне нашей области законодательство такую категорию предусматривает, и эти гражданам начисляется социальная выплата в размере полутора тысяч рублей», — рассказала представительница города Грязовец.

По ее словам, такие люди нуждаются в поддержке со стороны государства.

«Нам бы хотелось, чтобы эта категория была закреплена на федеральном уровне, чтобы они получали такие же льготы, как ветераны или инвалиды, потому что им эта поддержка очень необходима», — добавила корреспондент «Сельской правды».

«Хотелось задать вопрос, но вот не получилось. Третий раз уже на конференции», — с сожалением отметила Брылева.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.