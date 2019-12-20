حصاد أخبار سوريا في 19 كانون الأول/ديسمبر: الاشتباه بتورط متطرفين أكراد بهجوم إرهابي آخر في الحسكة، الولايات المتحدة تعزز تواجدها في مناطق النفط

سوريا، 19 ديسمبر. يشتبه في تورط متطرفين أكراد بشن هجوم إرهابي آخر في شمال سوريا، وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها في المناطق النفطية في محافظتي دير الزور والحسكة.

الولايات المتحدة تكثف تواجدها في المناطق الغنية بالنفط

تواصل الوحدات الأمريكية، التي تركت قواعدها بعد أن بدأت تركيا بعملية "نبع السلام" في شمال سوريا، العودة إلى المناطق الغنية بالنفط شرق الفرات، بحسب ما نقل موقع "مصدر نيوز".

حيث عادت القوات الأمريكية للتواجد مرة أخرى بالقرب من أكبر حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة

ونقلت مصادر إخبارية لبنانية أن "قافلة عسكرية أمريكية كبيرة دخلت في مناطق حقول النفط في شمال شرق سوريا، على الرغم من استياء الحكومة السورية من تواجدهم في المنطقة".

وبالإضافة إلى ذلك فقد أكد الموقع، نقلا عن قناة الإخبارية السعودية، أن وحدات عسكرية أمريكية إضافية اتجهوا إلى حقول النفط والغاز في الحسكة ودير الزور من الأراضي العراقية المجاورة وأن هذه المرحلة الجديدة من إعادة الانتشار بدأت في 15 كانون الأول/ديسمبر

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية معلومات مماثلة، حيث أكدت أن شاحنات بيك آب وحافلات وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى حوالي 100 منصة حفر، تبعت القافلة الأمريكية.

انفجار جديد في تل حلف

وقع انفجار قوي في منطقة العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا، ونشرت مصادر على شبكة الإنترنت فيديو للحظات الأولى بعد الهجوم في مدينة تل حلف، حيث قتل خمسة أشخاص بالهجوم الذي وقع في محافظة الحسكة، وأصيب 11 آخرون ، وفقًا لوكالة "سانا" الحكومية السورية. وأكدت مصادر أن الانفجار وقع عن طريق سيارة مفخخة، في الوقت الذي أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين جراء هذا الانفجار

ومن جانبها فقد أكدت مصادر عسكرية تركية رسمية على الشبكات الاجتماعية وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن من بين القتلى ثلاثة أطفال

كان الانفجار الجديد حلقة أخرى من سلسلة الهجمات الإرهابية في "المنطقة الأمنية" التي أنشأتها تركيا في شمال سوريا.

ويشتبه في أن المتشددين الأكراد من الجماعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وراء هذا الانفجار حيث أنه، في الأيام الأولى من شهر ديسمبر/كانون الأول، زهقت عشرات الأرواح جراء الانفجارات التي وقعت في تل خلف و رأس العين، قبل ذلك، وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، شن الأكراد هجمات ضد القوات التركية في شمال حلب، في مدينة عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية ومدينة القامشلي

انهيار منزل بعد تعرضه لهجمات المسلحين في حلب

انهار مبنى مكون من أربعة طوابق في حي الحلوانية بحلب، واقتصرت الأضرار على المادية ولم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث وفق ما نقل مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية.

وتم إجلاء السكان من المبنى مسبقًا ، لأن هذا المبنى لم يستوف متطلبات السلامة اللازمة للمعيشة، كان سبب الانهيار العديد من الإصابات التي حدثت بسبب الهجمات الإرهابية. حيث أضعفت بشكل خطير بنية المنزل. وحتى بعد تحرير المنطقة من الجماعات المسلحة، لم يتم إعادة إعماره بالكامل.

بدأ العمال وأعضاء مجلس مدينة حلب والمتطوعون وفريق من رجال الإطفاء في تحليل العقبات الناتجة، مباشرة بعد انهيار المبنى.

قوات سوريا الديمقراطية تجند اللاجئين في مخيم الهول

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي فاليري غيراسيموف إن الوضع في مخيم الخول للاجئين في الأراضي السورية التي تحتلها الولايات المتحدة لا يزال حرجا، مما قد يؤدي إلى تطرف السكان.

وأكد غيراسيموف أن هناك 70 ألف شخص في المخيم حاليا، نصفهم من الأطفال. مما أدى الاكتظاظ السكاني في المخيم ونقص الأدوية وإلى حالة صحية ووبائية حرجة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجيل من الشباب محروم من التعليم.