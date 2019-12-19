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Журналист в национальном костюме рассказал, как он готовился к пресс-конференции Путина  

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Журналист в национальном костюме рассказал, как он готовился к пресс-конференции Путина  

Москва, 19 декабря. Журналист ГТРК «Мордовия» Александр Данильчев стал участником ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Задать вопрос представителю СМИ не удалось, однако, своим национальным костюмом он привлек внимание коллег. 

В беседе с ФАН Данильчев признался, что заранее подготовил несколько вопросов, чтобы не повторять коллег и не отнимать время у тех, кому хочется напрямую поговорить с главой государства.  

«Я хотел спросить у Владимира Владимировича о предстоящей в 2020 году переписи населения, его прогноз — как он считает население увеличивается или уменьшается», — поделился корреспондент. 

По словам Данильчева, было бы также интересно узнать, какие меры планирует предпринять государство для улучшения демографической ситуации в стране. 

«Также я хотел спросить об этнотуризме, потому что это направление тоже сейчас развивается — какие меры планируется предпринять для того, чтобы этнообъекты нашей страны увидели не только российские туристы, но и зарубежные. И, конечно, же хотелось бы спросить об этнокультурном наследии и языках народов России», — добавил журналист. 

«На случай, если про демографию уже кто-то что-то спросит, естественно должен быть готов второй вопрос», — подытожил участник пресс-конференции.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

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