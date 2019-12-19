Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ

Москва, 19 декабря. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь правоохранителей в результате стрельбы на Лубянке, передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», ­– заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

На данный момент установлено, что вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ России, открыл стрельбу сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Нападавший же был нейтрализован. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Напомним, безопасность на месте ЧП также организовывали спецподразделения Росгвардии РФ. На данный момент устанавливается личность нападавшего. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о случившемся.