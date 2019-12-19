Журналистка рассказала, у кого есть шанс задать вопрос Путину на пресс-конференции 

Москва, 19 декабря. Журналистка телекомпании ОТВ Яна Цветкова приняла участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Несмотря на то, что вопрос девушке задать не удалось, она узнала от коллег, как получить такую возможность в следующем году.

«Я так понимаю, что здесь очень многое зависит от того, на какое место ты попадешь. В первый раз для меня было откровением: я стояла около двери и должна была первая зайти в зал, но когда я туда вошла, половина мест уже была занята», — поделилась с ФАН корреспондент.

По ее словам, решить эту проблему можно, обратившись за помощью к тем, кто работает в президентском пуле, так как за ними заранее закрепляются места, и они могут занять соседнее кресло для коллеги.

«Везет и тем, кто едет скопом. Если проходит хотя бы один человек, он занимает место для других редакций своего же региона. Такое братство журналистов», — добавила также Цветкова.

Помимо этого уточнила, какой вопрос планировала задать главе государства.

«Я хотела спросить про переполненные школы в Екатеринбурге и других мегаполисах нашей страны и о том, как федеральное правительство собирается в рамках национального проекта «Образование» поддерживать строительство новых школ, для того чтобы к 2025 году по указу президента российские школы перешли на односменный режим в обучении», — подытожила журналистка.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.